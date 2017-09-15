Гарвард отменил выступление Челси Мэннинг из-за недовольства главы ЦРУ

Гарвардский университет отозвал приглашение информатору портала WikiLeaks Челси Мэннинг из-за недовольства главы ЦРУ, сообщает агентство Reuters.

Мэннинг позвали выступить перед студентами с лекцией, после чего директор ЦРУ Майк Помпео отменил свой визит в Гарвард. Он назвал информатора WikiLeaks «американским предателем» и заявил, что не станет «предавать доверие» американской разведки, выступая в одном зале с Мэннинг.

Рядовой американских Сухопутных войск Челси Мэннинг была осуждена за одну из крупнейших утечек секретных документов в истории США. Она провела в тюрьме семь лет.

В июле 2010 года рядовой Мэннинг была арестована за предание гласности огромной коллекции из более чем 700 тысяч секретных военных и дипломатических документов через веб-сайт WikiLeaks. Во время пребывания в тюрьме Мэннинг сменила пол с мужского на женский и приняла имя Челси – вместо Брэдли.