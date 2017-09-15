Заседания МПК, приостановленные после критики премьер-министра, снова возвращаются в прямой эфир

Заседания Международного пресс-клуба, снятые с эфира после критики премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, снова возвращаются в прямой эфир. Об этом сообщил председатель МПК Шерзод Кудратходжаев.

В своем интервью Узбекской редакции Би-Би-Си председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев сообщил о том, что «освобождает свое модераторское место молодым кадрам». По его словам, теперь заседания МПК в прямом эфире будут вести Джамолиддин Усманов и Маржона Игамназарова.

Ожидается, что в скором времени заседания МПК будут выходить в эфир на английском и французском языках. Заседания, возможно, будет вести Сардо Усманов, защитивший докторскую диссертацию в университете Бордо (Universite de Bordeaux) во Франции.

Сам Шерзод Кудратхаджаев будет вести заседания МПК, посвященные важным и актуальным темам.

На вопрос Би-Би-Си, оказывал ли кто-то из чиновников давление на МПК, Кудратхаджаев ответил следующее: «Никто не оказывает давление на Международный пресс-клуб. Заседания МПК не выходили в прямом эфире из-за технических неполадок. Теперь мы продолжим свою деятельность как и прежде в прямом эфире. Будем привлекать молодых кадров в качестве ведущих».

Напомним, что 23 августа источники «Озодлика» сообщили о том, что три последних записанных заседаний Международного пресс-клуба не были переданы в прямом эфире. Источники нашего радио говорили, что точная дата выхода в эфир этих заседаний также неизвестна. Помимо этого, в прошлом месяце из программы телеканала «Узбекистан» исчезла передача «Муносабат», которая также выходила в прямом эфире.

На совещании 21 августа в Медиа центре Национальной телерадиокомпании Узбекистана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал заседания МПК под руководством Шерзода Кудратхаджаева и заявил, что отныне на узбекском ТВ не будет передач в прямом эфире.

Однако сам Шерзод Кадратхаджаев написал на своей странице в Facebook'е о том, что «сообщения о прекращении деятельности МПК не соответствуют действительности». Он добавил, что глава государства с самых первых дней основания передачи пытается оказать всяческую помощь творческому коллективу МПК.