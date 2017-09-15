Где живут самые богатые люди Ташкента? (видео)

Где и в каких условиях живут высокопоставленные силовики, президент и крупнейшие предприниматели Узбекистана – в обзоре Ц-1.

Ташкентская «Рублевка»

Самые дорогие особняки расположены в центральных районах столицы. Прежде всего – это Мирзо-Улугбекский, Яккасарайский, Мирабадский районы. Цены на дома зависят от многих факторов, говорит частный риелтор Владимир.

По его словам, выделяют два сегмента: арендную жилую недвижимость и объекты на продажу.

Так, самая дорогая арендная недвижимость сконцентрирована в Яккасарайском районе Ташкента.

В районе гостиницы Grand Mir Hotel (бывшая гостиница «Россия») расположено множество офисов крупных компаний и дипломатических миссий.

Аренда дома площадью 350 м² обойдется от трех тысяч долларов. Однако стоимость таких объектов не превышает 350–500 тысяч долларов в силу небольшой площади участков (в среднем 3-5 соток).

В махалле «Ракатбоши», недалеко от Государственного педагогического университета, цены на особняки в три-четыре раза выше благодаря большей площади участков.

Так, за двухэтажный особняк площадью около 1500 м² на участке 10 соток продавцы просят в среднем от 1 до 2 миллионов долларов.

Стоит отметить, что такие дома выполнены в традиционном для современного Ташкента стиле. Экстерьер пестрит громоздкими куполами, коваными металлическими изделиями и непременно – пластиковыми стеклопакетами.

Внутри, как правило, можно выделить дворик с газоном, елями и бассейном. Внутреннее убранство в домах за 2 млн долларов украшают глянцевым паркетом из редких пород деревьев, мрамором, портьерами, коврами ручной работы, колоннами, тканевыми обоями и мебелью премиум-класса. Нередко в заднем крыле таких особняков находятся крытые бассейны.

Определенный спрос на элитную недвижимость в Яккасарайском районе позволяет сохранять стабильно высокую стоимость, несмотря на общее падение цен на жилье в Ташкенте.

Квартира за миллион

В элитном жилом комплексе на улице Осиё (бывшая Новомосковская) предлагаются квартиры в диапазоне до 300 тысяч долларов.

Самая дорогая квартира, выставленная на продажу, находится в Мирабадском районе. За 6-комнатную квартиру площадью свыше 600 м² в кирпичном доме просят 1,3 млн долларов.

Самая дешевая квартира в этом районе оценивается на рынке в 8-9 тысяч долларов, говорит риелтор.

Дом президента

В Мирзо-Улугбекском районе самые богатые люди живут на массиве «Карасу-2». Ташкентцы знают это место под названием «Центр Луначарского шоссе». Именно здесь до строительства резиденции в Ташкентской области жил с семьей президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Участок площадью 40 соток окружен четырехметровым забором, перед которым плотным рядом высажены тополя. Оценивать рыночную стоимость дома президента, не зная, что находится за высоченными ограждениями, не возьмется никто.

Отметим, что участок такой же площади неподалеку от парка Гульшан, на котором стоит трехэтажный особняк без отделочных работ, стоит 1,15 млн долларов.

В среднем, за двухэтажные дома площадью до 1000 м² на участке 6–9 соток в этом районе просят 500-900 тысяч долларов.

Здесь предпочитают селиться представители иностранных государств, международных компаний, а также высокопоставленные силовики.

Самые дорогие дома в «Центре Луначарского шоссе» переваливают за 2 млн долларов. Встречаются эксклюзивные варианты, рыночная стоимость которых начинается с 3,5 млн долларов.

Где живет бизнес-элита?

Одним из самых излюбленных мест для проживания среди деловых людей является улица Богибостон (бывшая Саломатина). Здесь расположены самые дорогие особняки в Ташкенте.

Рыночная стоимость домов варьируется от 350 тысяч до 3-5 млн долларов. Окончательная цена зависит от множества факторов: дизайна интерьера, площади участка и дома, выбора строительных материалов, расположения, а также близкого соседства с высокопоставленным чиновником.

Богатейшие выходцы из так называемого Старого города (Шайхантахурский район, рынок «Чорсу») предпочитают селиться на улице Янги Жарарик.

Здесь особняк площадью 1200 м² на участке площадью 6 соток стоит 4,3 млн долларов. В среднем особняки в этом районе не переваливают отметку в 350-400 тысяч долларов.