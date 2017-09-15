Дело погибшего от побоев студента медколледжа имени Боровского передано в суд

Прокуратура Ташкента завершила все следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного в связи со смертью студента медицинского колледжа имени Боровского Джасура Ибрагимова. Об этом 14 сентября интернет-изданию Sputnik Узбекистан сообщил заместитель начальника отдела столичной прокуратуры Муроджон Садиков.

По его словам, дело уже было передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Однако представитель прокуратуры не смог прокомментировать, сколько фигурантов проходит по делу и когда начнется его рассмотрение в судебной инстанции. Также пока непонятно, будет ли суд открытым для общественности.

3 мая учащийся второго курса медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте Джасур Ибрагимов был доставлен с тяжкими телесными повреждениями в столичную городскую детскую хирургическую больницу №2. 1 июня, перенеся несколько операций, он скончался в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Новость о смерти 18-летнего Джасура Ибрагимова вызвала огромный общественный резонанс. В результате Генеральный прокурор Узбекистана был вынужден взять под личный контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти учащегося медколледжа.