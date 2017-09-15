Правозащитники: события в Бирме приравниваются к «этническим чисткам»

Международная правозащитная организация Amnesty International заявляет, что ею собраны сведения, указывающие на вероятную организацию бирманскими силами безопасности «кампании по систематическим поджогам» в десятках деревень мусульман-рохинджа. Правозащитная группа в своем заявлении называет эту кампанию «этнической чисткой». «Собранные доказательства неопровержимы», — заявила Тирана Хассан, директор Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации, говоря о гуманитарном кризисе в Бирме, известной также как Мьянма.

«Силы безопасности Мьянмы совершают поджоги в северном штате Ракхайн в целенаправленной кампании по выдворению народа рохинджа из Мьянмы, – заявила Хассан. – Поймите правильно: это этническая чистка».

По ее словам, имеется явное наличие систематических злоупотреблений в этом районе. «Силы безопасности окружают какую-либо деревню, стреляют в бегущих в панике людей и затем поджигают дома, которые сгорают дотла. В юридическом плане это является преступлением против человечности – систематические нападения и принудительная депортация мирных граждан», – говорит она.

Amnesty International заявляет, что полученные ею доказательства включают результаты исследований сведений о пожарах, снимки со спутников, фотографии и видеоматериалы с мест, а также интервью с десятками свидетелей в Бирме и в Бангладеш.

По сведениям Организации Объединённых Наций, не мене 400 тысяч представителей народа рохинджа бежали в Бангладеш с тех пор, как 25 августа боевики-рохинджа напали на пост сил безопасности Бирмы. Бирманские военные в поджогах деревень обвиняют боевиков-рохинджа.