СМИ: Назарбаев заступился за Путина в разговоре с Трампом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 14 сентября на пресс-конференции в Акорде рассказал детали телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 1 сентября.

«Конечно, я не мог не спросить об отношениях с Россией, близкой нам страны. В первом разговоре на эту тему у нас была очень хорошая беседа. (…) Я прямо заявил, что неправильно воспринимают на Западе Россию и лидера России, что он другой человек, – сказал Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции в Астане. – И он мне ответил: «Ты же знаешь, что мы в Германии встретились с Путиным и теперь все зависит от обстоятельств». Понятно, что от обстоятельств у них и у нас. Но мне кажется, все равно желание сойти с этих рельс и наладить отношения есть», – приводит слова Назарбаева официальное новостное агентство «Казинформ».

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоялась 7 июля в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в городе Гамбурге в Германии.

Назарбаев сказал также журналистам, что Трамп пригласил его посетить Белый дом, пишет сайт Tengrinews. В начале месяца казахстанские новостные агентства со ссылкой на администрацию президента Казахстана сообщили, что президент Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Назарбаева посетить Вашингтон с официальным визитом. Информация о том, что было сделано такое приглашение президенту Нурсултану Назарбаеву, в сообщении администрации президента США подтверждения не нашла.