В Афганистане освободили похищенную сотрудницу гуманитарной организации

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило об освобождении гражданки Финляндии, похищенной в Афганистане в мае. По информации МИД, женщина работала в Кабуле в шведской гуманитарной организации Operation Mercy. Гуманитарная организация на своем сайте подтвердила освобождение сотрудницы, сообщив, что в настоящее время специалисты оценивают состояние женщины.

МВД Афганистана ранее сообщало, что другая сотрудница Operation Mercy, гражданка Германии, была убита при нападении на гостевой дом для работников неправительственной организации в Кабуле 20 мая. Нападавшие тогда похитили гражданку Финляндии, обезглавив афганского охранника гостевого дома.