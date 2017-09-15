Три сестры из Намангана на протяжении 2,5 лет предпринимают отчаянные попытки вернуться на родину

Три сестры из Наманганской области – Зулайхо, Ойдина и Махлиё Саттаровы в связи с проблемами с документами не могут вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов в Узбекистан. По словам девушек, на протяжении 2,5 лет они безуспешно обращаются за помощью в узбекское консульство в Дубае и правоохранительные органы Узбекистана.

Сестры, оказавшиеся в безвыходном положении

22-летняя Зулайхо, 20-летняя Ойдина и 19-летняя Махлиё Саттаровы говорят, что на протяжении 2,5 лет безрезультатно стучатся в двери всех возможных инстанций, чтобы вернуться из Объединенных Арабских эмиратов в Узбекистан.

– Никто нам не помогает. Мы обращались в МВД, МИД, консульство, в посольство Узбекистана в Абу-Даби. Но никто из чиновников этих органов не хочет нам помогать, – рассказывает репортеру «Озодлика» старшая из сестер Саттаровых Зулайхо.

По словам сестер, в Объединенные Арабские Эмираты они приехали восемь лет назад, имея при себе свидетельство о рождении. Сейчас они не могут вернуться на родину из-за отсутствия паспорта.

​Восемь лет жизни в ОАЭ

Как рассказывают «Озодлику» сестры Саттаровы, их отец Абдукадыр Мирабдуллаев приехал в Шарджу в 2008 году, чтобы заняться бизнесом. Спустя три года он пригласил в ОАЭ трех дочерей из Намангана.

– Мы приехали на один месяц в качестве туристов. Хотела просто погостить у отца. Затем отец, договорившись с мамой, решил оставить нас здесь, чтобы мы учились в ОАЭ. А мать вернулась обратно в Узбекистан, – рассказывает средняя из сестер Саттаровых Ойдина.

По словам сестер Саттаровых, их родители состоят в разводе, но отец взял их под свою опеку.

Один год сестры Саттаровы учились в русскоязычной школе в Шардже, после этого отец перевел их в англоязычную школу, которую девушки уже окончили.

​Безуспешные попытки вернуться на родину

Как говорит Зулайхо Саттарова, в 2015 году сестры решили вернуться обратно в Узбекистан, но сделать этого им не удалось из-за проблем с документами. В это время, их отец Абдукадыр Мирабдуллаев уехал в Стамбул, но не смог вернуться обратно в ОАЭ в связи с окончанием срока визы. После этого к девочкам из Намангана в Шарджу приехала их мать.

По словам Зульфии Юнусовой, матери сестер Саттаровых, для того, чтобы увезти дочек на родину она на протяжении двух лет неоднократно обращалась в консульство Узбекистана в Дубае и узбекское посольство в Абу-Даби:

– Я даже сосчитать не могу, сколько раз обращалась в консульство и посольство, – говорит женщина.

Сестры Саттаровы говорят, что обращались за помощью в правоохранительные органы Узбекистана, но не смогли добиться положительного результата:

– Наша бабушка, который уже больше 80 лет, обошла все инстанции в Ташкенте. Два года она ездила из Намангана в Ташкент, но никто ей не помог, – говорит репортеру «Озодлика» Ойдина Саттарова.

​Жизнь вбегах

В настоящее время сестры Саттаровы живут в ОАЭ нелегально:

– Мы не выходим на улицу, боимся. Потому что у нас нет документов. Мы даже не можем обратиться к врачу, когда болеем. Потому что не имеем документов. Сидим все время дома. Что же нам делать? Если нас поймает полиция, то посадит в тюрьму из-за отсутствия документов. Мы вынуждены постоянно менять место жительства. Были такие времена, когда мы жили в одной квартире только месяц, а потом переезжали в другое место, чтобы нас не заметили сотрудники полиции, – говорит Зулайхо Саттарова.

Ее мать Зульфия Юнусова рассказывает, что ни она, ни ее дочери не могут устроиться на работу из-за отсутствия документов. Поэтому мы вынуждены жить на помощь, отправленную из Узбекистана, говорит она.

– Нам помогает отец девочек. Родственники из Намангана отпарвляют нам продукты. За счет этого мы еле выживаем в здесь, – рассказывает «Озодлику» о своем нелегком положении в ОАЭ Зульфия Юнусова.

Репортер нашего радио связался с консульством Узбекистана в Дубае, чтобы прояснить ситуацию сестер Саттаровых.

Сотрудник консульства, представившийся Нодирбеком, заявил репортеру «Озодлика», что не может комментировать дело сестер Саттаровых по телефону.

***

Редакция «Озодлика» будет следить за ходом развития ситуации, связанной с делом сестер Саттаровых.