Житель Ташкента избил врача «скорой помощи», приехавшего на вызов к больному ребенку (аудио)

36-летний житель Мирзо Улугбекского района города Ташкента Абдумалик Каримов задержан за избиение врача «скорой помощи», приехавшего к нему домой по вызову. Врач госпитализирован в отделение травматологии.

В отношении Абдумалика Каримова, жителя массива Карасу-4 в Мирзо Улугбекском районе города Ташкента, возбуждено уголовное дело по статье 277 («Хулиганство») Уголовного кодекса Узбекистана.

Как сообщили «Озодлику» в ГУВД города Ташкента, данное уголовное дело расследует РОВД Мирзо Улугбекского района:

– 36-летний Абдумалик Каримов, избивший врача «скорой помощи» Зафара Каюма, взят под арест. Он содержится в следственном изоляторе. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», – сообщил нашему радио сотрудник ГУВД.

Случай с избиением врача, произошедший 10 сентября, в 5:20 утра по местному времени в семье Каримовых в Ташкенте, был записан сотрудниками скорой медицинской помощи на диктофон мобильного телефона, а после обнародован в СМИ.

В тот день врач «скорой помощи» Зафар Каюмов и фельдшер Тимур Хикматов приехали в дом семьи Каримовых на вызов к больному ребенку.

Из аудиозаписи, распространенной врачами, следует, что житель Мирзо Улугбекского района Абдумалик Каримов, не удовлетворивший осмотром врача Зафара Каюмова, ударил и оскорбил его.

Как пишет изучивший подробности случившегося сайт Kun.uz, после удара, нанесенного хозяином дома, врач упал на пол и ударился об медицинский ящик.

На фотографиях, распространившихся в соцсетях, виден покрасневший глаз врача «скорой помощи».

Как следует из аудиозаписи, семья Каримовых потребовала от врача увезти больного ребенка в больницу. К месту события прибыл сотрудник милиции, сообщает Kun.uz. Однако, как он узнал о произошедшем, и кто ему сообщил об избиении врача «скорой помощи», остается неизвестным.

В настоящее время врач «скорой помощи» Зафар Каюмов находится в отделении травматологии Республиканского научного центра нейрохирургии. По словам врачей центра, его состояние оценивается как удовлетворительное.

– В результате удара у него были повреждены мягкие ткани в области лба. У Каюмова диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематома глазного яблока, субконъюнктивальное кровоизлияние, – сообщил «Озодлику» врач Республиканского научного центра нейрохирургии.

Сам Зафар Каюмов сообщил нашему репортеру, что чувствует себя хорошо, но отказался комментировать инцидент с избиением.

Как сообщили сотрудники подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №5 в Мирзо Улугбекском районе Ташкента, в общей сложности пять врачей «скорой помощи» пострадали от избиений со стороны местного жителя Абдумалика Каримова:

– Такое происходит не впервые. Он уже четыре раза избивал наших сотрудников. Никто не хочет ехать к семье Каримовых. Это очень агрессивная семья. В августе этого года Абдумалик Каримов уже избивал нашего врача Зафара Каюмова, поэтому в этот раз врач поехал к нему домой с диктофоном. Кроме того, от избиений Каримова пострадали четверо врачей «скорой помощи» – Зафар Болтаев, Соат Мамасиддиков и Гайрат Боймаков, – сказал «Озодлику» сотрудник подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №5 в Мирзо Улугбекском районе узбекской столицы.

Дальнейшая судьба больного сына Абдумалика Каримова неизвестна. Как следует из аудиозаписи, в день инцидента его увезли в больницу.

В случае, если вина Абдумалика Каримова будет доказана в суде, то ему может грозить до трех лет лишения свободы.