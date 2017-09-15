Назарбаев высказался об условиях отправки миротворцев в Сирию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами в Астане 14 сентября высказался об условиях отправки Казахстаном миротворцев в зоны деэскалации в Сирии, сообщают местные новостные агентства.

По словам Назарбаева, вопрос об отправке своих военных в Сирию может рассматриваться Казахстаном лишь при наличии решения Организации Объединенных Наций об отправке таких сил.

«Есть такой вопрос, который нам задавался в части деэскалации. Во-первых, согласно нашей Конституции мы можем отправлять в «горячие точки» только с решения парламента. Во-вторых, по уставу Организации Договора о коллективной безопасности не предусмотрено участие таких сил. Но если ООН примет решение о направлении таких сил, то мы, как члены ООН, можем направить своих военных туда для того, чтобы участвовать», – сказал Назарбаев.

Назарбаев добавил, что Казахстан выступает за мирное разрешение вопросов. «Я думаю, до мира ещё далеко, но каждая страна, по мере своих сил, возможностей, должна способствовать, и мы делаем свою часть работы, я думаю, мы должны продолжать эту работу», – цитируют Назарбаева СМИ.

Заявления Назарбаева прозвучали на фоне начавшегося в Астане 14 сентября нового раунда переговоров по Сирии, участники которого, по заявлениям Министерства иностранных дел Казахстана, рассмотрят работу сил контроля деэскалации и состав сил контроля в сирийской провинции Идлиб.