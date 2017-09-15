Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Турция заявила, что остается надежным союзником Запада

Флаг Турции среди флагов других членов НАТО (штаб-квартира союза в Брюсселе).

Турция заявила в четверг, что остается надежным участником НАТО. Как сказал представитель президента Реджепа Эрдогана Ибрахим Калин, хорошие отношения Анкары с Москвой не означают разрыв с Западом.

На днях несколько членов НАТО выразили недовольство в связи с сообщением Турции о том, что она покупает российские зенитные ракетные комплексы С-400 на сумму в 2 с половиной миллиарда долларов.

Западные союзники заявили об обеспокоенности несоответствием российских вооружений техническим стандартам НАТО. Так, Пентагон выразил пожелание, чтобы партнеры избегали таких закупок.

В ответ Эрдоган заявил, что Турция имеет суверенное право приобретать то оружие, которое считает необходимым для национальной обороны.

Back to top
XS
SM
MD
LG