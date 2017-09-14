Узбекский певец Сардор Милано стал победителем «Новой волны»

Певец родом из Узбекистана Сардор Милано (настоящая фамилия Ишмухамедов) победил на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2017». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram'е.

Сардор Милано набрал 362 балла и разделил победу с участницей из Армении Эрной Мир и трио «Doredos» из Молдовы.

Главный приз конкурса – 50 тысяч евро.

Широкую популярность Сардору Милано принесло участие на проекте «Главная сцена», где он получил приз от Юрия Антонова.

Музыкой Сардор Милано начал заниматься в 6 лет в школе-студии «Аладдин» в Ташкенте. Первый его дебютный альбом вышел в 2007 году, который назывался All I Wish.

Сардор – внук известного узбекско- российского кинорежиссера Эльёра Ишмухамедова.