Узбекский певец Сардор Милано стал победителем «Новой волны»
Певец родом из Узбекистана Сардор Милано (настоящая фамилия Ишмухамедов) победил на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2017». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram'е.
Сардор Милано набрал 362 балла и разделил победу с участницей из Армении Эрной Мир и трио «Doredos» из Молдовы.
Главный приз конкурса – 50 тысяч евро.
Широкую популярность Сардору Милано принесло участие на проекте «Главная сцена», где он получил приз от Юрия Антонова.
Музыкой Сардор Милано начал заниматься в 6 лет в школе-студии «Аладдин» в Ташкенте. Первый его дебютный альбом вышел в 2007 году, который назывался All I Wish.
Сардор – внук известного узбекско-
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое