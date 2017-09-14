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Узбекский певец Сардор Милано стал победителем «Новой волны»

Узбекский певец Сардор Милано.

Певец родом из Узбекистана Сардор Милано (настоящая фамилия Ишмухамедов) победил на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна – 2017». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram'е.

Сардор Милано набрал 362 балла и разделил победу с участницей из Армении Эрной Мир и трио «Doredos» из Молдовы.

Главный приз конкурса – 50 тысяч евро.

Широкую популярность Сардору Милано принесло участие на проекте «Главная сцена», где он получил приз от Юрия Антонова.

Музыкой Сардор Милано начал заниматься в 6 лет в школе-студии «Аладдин» в Ташкенте. Первый его дебютный альбом вышел в 2007 году, который назывался All I Wish.

Сардор – внук известного узбекско-российского кинорежиссера Эльёра Ишмухамедова.

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