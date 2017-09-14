Безработных узбекистанцев будут привлекать к общественным работам

Фонд общественных работ при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана намерен привлекать незанятых узбекистанцев, особенно в сельских и отдаленных районах страны, к общественным работам, сообщает новостной сайт Podrobno.uz.

Безработные жители республики смогут поучаствовать в благоустройстве населенных пунктов, махаллей, чистке арыков, ирригационных сетей, ремонте объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также в сельскохозяйственных работах.

Программу запустят в качестве эксперимента в одном из районов Каракалпакстана с 1 октября 2017 года. С 1 января 2018 года власти страны планируют внедрить такую практику во всех регионах.

Министерство финансов в текущем году направит фонду для проведения общественных работ 84 млрд сумов, а в 2018 году – 714 млрд сумов.

Тех, кто будет заниматься общественными работами, освободят от налога на доходы физических лиц по доходам, полученным ими из средств фонда.