Германия возобновила депортацию граждан Афганистана

Германия депортировала восемь афганских мужчин, чьи заявления о предоставлении гражданства были отклонены. 13 сентября просители убежища были отправлены на родину.

Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херманн сказал, что все депортированные обвинялись в совершении уголовных преступлений и что по крайней мере двое из них были осуждены по обвинению в изнасиловании.

Представитель министерства по делам беженцев Афганистана Мохаммад Асиф Аббаси сообщил, что среди депортированных есть как минимум трое преступников.

Это первая с июня депортация Германией афганцев. После атаки в Кабуле 31 мая, во время которой было частично разрушено здание посольства Германии, Берлин приостановил депортацию в Афганистан. В результате той атаки погибло более сотни афганцев, что побудило организации по поддержке беженцев выступить с требованиями прекратить депортацию по соображениям безопасности. Власти Германии сейчас депортируют в Афганистан людей, подозреваемых в терроризме, обвиненных в совершении уголовных преступлений и тех, кто отказывается от проверки их личности.