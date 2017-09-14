Поклонская требует отозвать прокатное удостоверение «Матильды»

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская – глава кампании против фильма «Матильда» – потребовала отозвать прокатное удостоверение у кинокартины.

Беседуя в среду с журналистами, депутат заявила, что решение о выдаче этого документа надо пересмотреть в связи с негативной реакцией в обществе. Поклонская вновь сказала, что, выдавая прокатное удостоверение, Минкульт не поинтересовался мнением Общественного совета, которому фильм вообще не показали.

В среду же министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия во время показа картины «Матильды». Об этом сообщил «Интерфакс».

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «неприемлемым» ограничение репертуара кинотеатров «под давлением экстремистов».

Со своей стороны, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкинанаправили в ФСБ и МВД запрос о проверке на экстремизм организации «Христианское государство – Святая Русь» и «Сорок сороков», которые проводят акции за запрет фильма «Матильда», порочащего – по их утверждению – «святых Русской православной церкви и напрямую оскорбляющий религиозные чувства».

Кинокартина Алексея Учителя повествует о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В широкий прокат фильм выходит 26 октября.