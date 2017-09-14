В аэропорту Ашхабада у прибывающих проверяют содержимое личных телефонов

У граждан Туркменистана, прилетающих в Ашхабад, проверяют личные данные в мобильных телефонах, сообщила Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) жительница Туркменистана 27-летняя Миве (имя изменено – Ред.).

«Сразу по прилету в Ашхабад, при выходе в аэропорту, местные сотрудники забрали у меня из рук телефон и несмотря ни на что, начали проверять личную информацию», – рассказала Миве.

По ее словам, когда она вернулась из Лондона, сотрудники аэропорта при проверке ее телефона, увидев фотографии иностранца, молодого человека Миве, начали ей грубить. «Интересовались личностью моего парня. А потом начали спрашивать: В Туркменистане парней мало? Зачем тебе иностранец?», – накричали на меня и унизили, несмотря на то, что я сидела и плакала», – рассказала Миве.

По ее словам, у прилетевших вместе с ней двух подруг тоже силой отобрали телефоны и без всяких объяснений проверили все личные данные в телефонах.

В начале сентября сообщалось о дополнительных мерах по досмотру пассажиров, осуществляемых сотрудниками международного аэропорта в столице Туркменистана, в преддверии Азиатских игр.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде 17-27 сентября.