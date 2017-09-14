В Узбекистане запретят отказывать в приеме на работу из-за судимости

Министерство юстиции Узбекистана разработало проект закона, который запретит отказывать соискателям в приеме на работу из-за наличия судимости. Об этом сообщает новостной сайт Podrobno.uz.

Проект закона «О внесении дополнения и изменения в Трудовой кодекс Республики Узбекистан» был разработан на основе анализа обращений физических и юридических лиц. Кроме того, эту проблему поднял и президент Узбекистана, выступая на заседании обеих палат парламента в июле этого года.

«За 20 лет в стране была создана такая система, в которой хорошие кадры не привлекались к управлению по причине того, что отец судим, брат судим, пусть каждый отвечает за себя. Отец за себя, сын за себя, брат за себя, теперь если он является патриотом, инициативным, то будем привлекать к управлению», – отмечал Шавкат Мирзияев.

Документ предлагает внести изменения в статью 78 Трудового кодекса, которую дополнят новым абзацем, запрещающим незаконно отказывать в приеме на работу ранее осужденным лицам, а также лицам в связи с судимостью их близких родственников.

По данным Минюста, подобные нормы уже действуют в законодательстве Франции, США, Латвии, Италии и Великобритании.

На сегодняшний день проект уже внесен на рассмотрение в Кабинет Министров Узбекистана.