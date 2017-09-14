В Казахстане директора киносети призвали отказаться от показа «Матильды»

В Казахстане директор киносети «Арман» заявил, что получил электронный призыв отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда».

Бауржан Шукенов разместил в Facebook'е полученное им от неких «граждан Российской Федерации, православных верующих» обращение к директорам крупнейших киносетей, кинотеатров, менеджерам по кинопрокату. «Откажитесь от «Матильды» – отойдите подальше от этой грязи. Не зарабатывайте деньги ценой гибели собственной души и душ тех, кого вы соблазните этим ритуальным повторным цареубийством», – говорится в тексте.

Авторы приводят слова священника Всеволода Чаплина о том, что, «если покажут» Матильду», Россия погибнет», и призывают задуматься о своей вечной участи.

Вставшая во главе кампании против показа киноленты в России депутат Госдумы Наталья Поклонская утверждает, что фильм о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

В широкий прокат картина выходит 26 октября.