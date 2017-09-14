В Москве из-за звонков с угрозами эвакуированы 15 тысяч человек

В Москве – в связи с анонимными сообщениями о минировании торговых центров, вокзалов и учебных заведений – во второй половине дня в среду были эвакуированы не менее 15 тысяч человек, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, звонки поступили примерно в три десятка учреждений.

В СМИ и социальных сетях сообщается, в частности, об эвакуации Киевского, Казанского, Ленинградского, Ярославского вокзалов, нескольких торгово-развлекательных центров, а также крупных вузов, в том числе МГИМО и Российского государственного социального университета. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает и об анонимном звонке с угрозой взрыва на Красной площади.

Полиция проверяет сообщения о минировании. Собеседник агентства «Интерфакс» заявил, что с учетом «волны подобных звонков в регионах» у правоохранительных органов есть «основания полагать, что данные звонки являются ложными».

Из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в полутора десятках городов России – в том числе Перми, Иркутске, Челябинске, Ставрополе, Владивостоке – за последние три дня были эвакуированы вокзалы, учебные заведения, торговые центры и другие объекты. Об обнаружении взрывных устройств пока не сообщалось.