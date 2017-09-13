Мирзияев отменил таможенную пошлину и акциз на сахар

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев обнулил таможенную ставку на ввоз в страну тростникового сахара, а также свекловичной и химически чистой сахарозы в твердом состоянии (ТН ВЭД – 1701), а также акцизный налог на эти продукты (ТН ВЭД – 1701 91 00 и 1701 99).

Этот порядок вступит в силу с 15 сентября 2017 года.

Это решение принято для дальнейшей оптимизации ставок таможенных платежей и недопущения роста внутренних цен на отдельные виды продовольственных товаров, сообщает Podrobno.uz.

Львиную долю сахара в Узбекистане производят два производителя – «Хоразм шакар» и «Ангрен шакар».