Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» против нее

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что президент России Владимир Путин организовал «личную вендетту» против нее во время президентской кампании в США в 2016 году. Клинтон считает, что это было связано с ее принципиальной позицией относительно защиты прав человека в мире, в том числе и в России.

По оценке Клинтон, российские власти хотели победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента, а помощники Трампа старались скрыть свои связи с Москвой. С таким утверждением в интервью газете «​Ю-Эс-Эй тудей»​ выступила Клинтон, заявившая, что у неё нет сомнений «в том, что президент России Владимир Путин хотел, чтобы я проиграла, а Трамп победил». По мнению Клинтон, Трамп мог быть вовлечен в запутанную финансовую схему, связанную с российским капиталом.

Клинтон, говоря о Путине, также вспомнила о своих встречах с ним. Как пишет газета Evening Standard, Клинтон обратила внимание на личный стиль президента России и его язык телодвижений. По словам бывшего госсекретаря, Путин сидит перед собеседником с раздвинутыми ногами, чтобы продемонстрировать свое мужское начало и преимущество.

Бывшая первая леди США вспоминает, что когда она сидела на встречах с Путиным, он выглядел как один из мужиков в метро, которые широко раздвигают ноги, вторгаясь с пространство окружающих, будто заявляя: «Я беру то, что захочу» и «у меня столь мало уважения к вам, что буду вести себя так будто я расселся в ленивой позе у себя дома в халате». Это называется «распространение мужского начала во все стороны. Таков Путин», – заявила Клинтон.

Такое же наблюдение в отношении Путина высказал и бывший президент США Барак Обама, пишет Клинтон в своих мемуарах, которые во вторник были представлены в США. Она также привела слова Обамы, который сравнил Путина со «скучающим пацаном на задней парте, прогуливающимся вразвалочку».

Новая книга Хиллари Клинтон «Что произошло» (What Happened) поступила во вторник в продажи в Нью-Йорке. В мемуарах, выпущенных издательством «Саймон и Шустер» (Simon and Schuster), бывшая первая леди рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах.