Посольство: подозреваемый в убийстве жены в Москве – не гражданин Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в России прокомментировало появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что в Москве гражданин Кыргызстана якобы нанес смертельные ножевые ранения жене.

Как сообщается, сотрудник дипломатического представительства связался с местными правоохранительными органами и родственниками погибшей, которые подтвердили, что погибшая и ее муж, подозреваемый в совершении убийства, являются гражданами Таджикистана. «Свой последний въезд в Москву супружеская пара совершила через Кыргызстан», – добавили в посольстве Кыргызстана в России.

Ранее в отдельных СМИ России и Кыргызстана появились публикации о том, что в районе Люблино города Москвы найден труп 23-летней девушки с колото-резаными ранами. Как предполагают журналисты, убитая стала жертвой ревности со стороны своего супруга.

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения, где видно, что преступление произошло на глазах прохожего, который не стал вмешиваться в происходящее. Подозреваемый, как сообщается, с места скрылся.

Следственный комитет России по Москве, как сообщается, завел расследование по статье «Убийство».