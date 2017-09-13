Сотни жителей Актюбинской области Казахстана обратились в «традиционный ислам»

За прошедшие восемь месяцев 309 жителей Актюбинской области обращены в «традиционный ислам», заявляют местные власти. В распространенном в начале недели заявлении областного акимата сообщается о результатах работы теологов, отправленных властями в Актюбинскую область из различных районов страны. Как сообщается, эти богословы провели встречи с лидерами «нетрадиционных религиозных течений».

Отдельно в этом заявлении говорится о работе 14 так называемых информационно-разъяснительных групп, в состав которых вошли более 200 человек. Данные группы, согласно официальной информации, провели среди десятков тысяч жителей региона пропаганду традиционного ислама. Традиционным для Казахстана направлением ислама власти называют ханафитский мазхаб. В последние несколько лет власти не раз выражали обеспокоенность ростом влияния в стране других ветвей ислама.

Согласно информации акимата, 11 сентября на очередном заседании комиссии по противодействию терроризму были подведены итоги работы информационно-разъяснительных групп по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма. На этой встрече руководитель управления по делам религий Жолдас Калмагамбетов заявил о стабильности религиозной ситуации в регионе, отмечается в сообщении акимата.

По данным акимата, спецгруппами и теологами в регионе за последние восемь месяцев проведены беседы с более чем 32 тысячами человек. В июне 2016 года Актобе пережил смертельные вооруженные нападения, которые власти назвали терактом.