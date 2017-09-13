СМИ: США требуют зарегистрировать связанную с RT компанию как «иноагента»

Российский государственный вещатель RT и американские СМИ сообщают, что министерство юстиции США уведомило обслуживающую американское отделение RT компанию о необходимости зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

12 сентября RT и пресса сообщили, что в уведомлении министерства говорится о необходимости зарегистрировать эту компанию по закону о регистрации иностранных агентов, требующему от лоббистов и юристов, представляющих политические интересы иностранных правительств, раскрытия сведений о своей деятельности.

Минюст США не подтвердил эту информацию и не прокомментировал эти сообщения. На сайте RT главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян обвинила Соединенные Штаты в ведении «войны» в отношении российского СМИ. «Война американского истеблишмента с нашими журналистами посвящается всем мечтателям-идеалистам, кто все еще верит в свободу слова. Те, кто ее придумал, похоронили ее», – заявила она.

В выводах в докладе американской разведки, представленном в январе, говорится, что Россия вмешалась в прошлогодние президентские выборы в США. В нем RT назван «главным средством пропаганды Кремля на международной арене». В этом докладе говорится также, что RT America «позиционировала себя в качестве американского телеканала и стремилась скрыть какую-либо правовую связь с российскими властями».