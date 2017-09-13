Лео Бокерия вспомнил, как прилетал в Ташкент, чтобы осмотреть Ислама Каримова

«В прошлом году неожиданно позвонили мне и сообщили о случившемся с Исламом Каримовым недуге. Это было как гром среди ясного неба. Когда я прилетел в Ташкент, уже ничего нельзя было сделать, и, вероятно, ситуация была такой с самого первого момента. Это была внезапная болезнь, которая, как правило, заканчивается тем, чем она закончилась в данном случае», вспоминает всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия.

Воспоминания директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академика Российской академии медицинских наук Лео Бокерия о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове опубликовало информационно агентство «Жахон».

В своих воспоминаниях об Исламе Каримове Лео Бокерия не пишет, какого числа в августе 2016 года он прилетал в Ташкент.

Год назад известный кардиохирург опроверг информацию о том, что он побывал узбекской столице в связи с ухудшением состояния здоровья первого президента этой республики.

«Между Россией и Узбекистаном действует соглашение о медпомощи. Оно предусматривает, что Узбекистан мог бы обратиться по поводу сложных технологических операций. Однако в случае с Каримовым никаких официальных обращений не поступало», – заявила в конце августа прошлого года информагентству «Интерфакс» вице-премьера России Ольги Городец.

Чуть ранее, в ночь на 27 августа появилось сообщение о том, что Каримов находится на стационарном лечении. После этого, несколько СМИ сообщили о том, что директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия 28 августа посетил Ташкент, где осмотрел Каримова.

«Лео Бокерия ранее неоднократно (с 2004 года) бывал в Узбекистане и встречался с Исламом Каримовым в его ташкентской резиденции. По нашим данным, профессор Бокерия хорошо знаком с историей болезни президента Узбекистана», – писало 28 августа прошлого года информагентство «Фергана».

Сам Лео Бокерия в интервью агентству «Интерфакс» опроверг слухи о своей поездке в Узбекистан.

«Нет, я не в курсе пока еще. Я не знаю. Если пригласили, то скажут, наверное», – заявил тогда Бокерия.

Спустя два дня узбекское правительство официально объявило о кончине Ислама Каримова. В заявлении говорилось, что главу республики лечили лучшие российские кардиохирурги во главе с Лео Бокерией.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни. Его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева сообщила общественности о том, что у ее отца произошло кровоизлияние в мозг.