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В Ташкенте пройдет выставка казахстанских товаров

Государственные флаги Узбекистана и Казахстана.

15-17 сентября в четвертом павильоне «Узэкспоцентра» пройдет выставка казахстанских товаров, сообщили интернет-изданию Gazeta.uz в пресс-службе Государственного комитета по инвестициям.

На выставке будут представлены автомобили, военная техника, металлургическая, фармацевтическая и другая продукция, произведенная в Казахстане.

16 сентября также на территории «Узэкспоцентра» пройдет узбекско-казахстанский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

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