В Кыргызстане журналист осужден за «разжигание вражды»

В Кыргызстане журналист Зулпукар Сапанов приговорен Первомайским районным судом города Бишкека к четырем годам лишения свободы по обвинению в разжигании вражды и взят под стражу в зале суда. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщила его супруга Гулбарчын Ибраева. Первый судебный процесс прошел 5 июля. Государственные обвинители просили для Сапанова шесть лет лишения свободы. По словам Гулбарчын Ибраевой, супруг намерен обжаловать приговор суда.

В 2016 году Сапанов издал книгу «Кыдыр санжырасы», после чего представители различных религиозных организаций обращались в государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана с просьбой принять меры против Сапанова.

Глава общественного объединения «Акыл эс, Ыйман» Дуйшен Абдылдаев, теолог Кадыр Маликов, бывший депутат Турсунбай Бакир уулу на пресс-конференции в феврале 2016 года высказались относительно книги Сапанова. Маликов сказал, что это некий проект, который якобы направлен на разжигание межрелигиозного конфликта. Силовые органы должны разобраться, «кто стоит за ними, кто кукловод», заявил тогда теолог.

Сам автор ранее заявил, что в его книге нет призывов или элементов, разжигающих рознь либо бросающих тень на религию. По его словам, независимые эксперты не проводили экспертизу его книги.