Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Казахский журналист Жанболат Мамай не будет обжаловать свой приговор (видео)

Приговоренный к ограничению свободы журналист Жанболат Мамай (в центре), журналистка Розлана Таукина и правозащитник Евгений Жовтис на пресс-конференции. Алматы, 12 сентября 2017 года.

Журналист Жанболат Мамай, приговоренный судом в Алматы к ограничению свободы по обвинению в «отмывании денег» через свою газету, заявил, что не намерен подавать апелляцию. Как передает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), об этом он заявил 12 сентября на встрече в Алматы с участием гражданских активистов и представителей СМИ.

Известный казахстанский правозащитник Евгений Жовтис, выступивший спикером на этой пресс-конференции, в своем выступлении заявил, что считает предъявленные Жанболату Мамаю обвинения недоказанными.

29-летний Жанболат Мамай, редактор ныне закрытой газеты «Саяси калам. Трибуна» («Политическое перо. Трибуна»), был взят под стражу в феврале этого года по обвинению в легализации денег, которые, как утверждают власти, были выведены бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым из БТА Банка.

Мамай и его сторонники назвали обвинения надуманными. 7 сентября районный суд в Алматы признал журналиста виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься журналистской деятельностью сроком на три года. Его освободили в зале суда. Мамай на пресс-конференции заявил, что не намерен обжаловать приговор, так как в своем случае считает это «пустой тратой времени».

Жанболат Мамай вышел на ограниченную свободу
пожалуйста, подождите
0:02:31
0:00:00 /0:02:31
Загрузить файл

Back to top
XS
SM
MD
LG