Казахский журналист Жанболат Мамай не будет обжаловать свой приговор (видео)

Журналист Жанболат Мамай, приговоренный судом в Алматы к ограничению свободы по обвинению в «отмывании денег» через свою газету, заявил, что не намерен подавать апелляцию. Как передает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), об этом он заявил 12 сентября на встрече в Алматы с участием гражданских активистов и представителей СМИ.

Известный казахстанский правозащитник Евгений Жовтис, выступивший спикером на этой пресс-конференции, в своем выступлении заявил, что считает предъявленные Жанболату Мамаю обвинения недоказанными.

29-летний Жанболат Мамай, редактор ныне закрытой газеты «Саяси калам. Трибуна» («Политическое перо. Трибуна»), был взят под стражу в феврале этого года по обвинению в легализации денег, которые, как утверждают власти, были выведены бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым из БТА Банка.

Мамай и его сторонники назвали обвинения надуманными. 7 сентября районный суд в Алматы признал журналиста виновным и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься журналистской деятельностью сроком на три года. Его освободили в зале суда. Мамай на пресс-конференции заявил, что не намерен обжаловать приговор, так как в своем случае считает это «пустой тратой времени».