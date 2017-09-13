СМИ: Путин объявит о выдвижении в президенты в ноябре

Стратегия президентской кампании Владимира Путина уже почти разработана и состоит из двух этапов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Кремле.

Первый этап запланирован на ноябрь. В ходе него Владимир Путин официально объявит о своем выдвижении на новый срок. Как отметил источник, это произойдет в формате «общения с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении». Осенью, по данным газеты, президент России примет участие в нескольких мероприятиях. В Кремле готовятся к открытию памятника в Москве в День памяти жертв политических репрессий 30 октября. Кроме того, издание называет День народного единства 4 ноября и 100-летие революции 7 ноября.

Второй этап – юридическое выдвижение Путина в качестве самовыдвиженца со сбором подписей в максимально короткие сроки. Кремль уже обратился к региональным властям с просьбой составить списки людей, которые могли бы стать доверенными лицами президента на выборах 2018 года. В списки просят включать новые лица и молодежь, рассказали источники РБК.



Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин пока официально не объявил, будет ли он выдвигаться на очередной срок. Согласно июльскому опросу «Левада-центра», большинство россиян (66%) хотят видеть Путина на президентском посту.