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Узбекистан упростил визовые процедуры для туристов из Польши

Государственный флаг Польши.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «Об упрощении визовых процедур для туристов из Республики Польша», согласно которому с 1 января 2018 года въездные визы сроком не более 30 дней будут оформляться гражданам Польши, посещающим Узбекистан в качестве туристов, в течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов.

Кроме того, отменено требование о предъявлении туристских ваучеров и приглашений туристских организаций Узбекистана.

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