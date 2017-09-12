Узбекистан упростил визовые процедуры для туристов из Польши

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «Об упрощении визовых процедур для туристов из Республики Польша», согласно которому с 1 января 2018 года въездные визы сроком не более 30 дней будут оформляться гражданам Польши, посещающим Узбекистан в качестве туристов, в течение двух рабочих дней, не считая дня приема документов.

Кроме того, отменено требование о предъявлении туристских ваучеров и приглашений туристских организаций Узбекистана.