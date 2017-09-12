В Федерации футбола Узбекистана сменился президент

Новым президентом Федерации футбола Узбекистана стал Умид Ахмаджонов. Об этом сообщила пресс-служба ФФУ.

На этом посту он сменил Мираброра Усманова. Помимо этой должности Ахмаджонов также является вице-президентом футбольного клуба «Пахтакор», вице-президентом Национального олимпийского комитета и заместителем председателя Национальной паралимпийской ассоциации.

Сообщается, что первым вице-президентом федерации избран первый заместитель премьер-министра Узбекистана и глава АО «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов.

Вице-президентами федерации стали министр внутренних дел Пулат Бабаджанов и ректор Узбекского государственного института физкультуры Шоакрам Исраилов.





