СМИ: сирийская оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

Российское государственное новостное агентство сообщило в понедельник, что вооруженная сирийская оппозиция подтвердила свое участие в новом раунде мирных переговоров по Сирии, которые планируются в Астане на этой неделе.

Участие оппозиции в обсуждении, основной темой которого называют вопрос о создании четвертой зоны деэскалации, подтвердил официальный представитель переговорной группы Яхья аль-Ариди, сообщило 11 сентября РИА «Новости».

Ранее министерство иностранных дел Казахстана заявляло, что шестой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане 14-15 сентября. За день до начала планируется заседание совместной рабочей группы стран-гарантов – России, Турции и Ирана.

Согласно плану, разработанному Россией, Турцией и Ираном на мирных переговорах в Астане, четвертая зона безопасности будет располагаться в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.