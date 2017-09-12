Совет Безопасности ООН принял новый пакет санкций против КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник ввел очередные санкции в отношении Северной Кореи в ответ на шестое и самое мощное на сегодняшний день ядерное испытание, произведенное Пхеньяном 3-го сентября.

Тем не менее Соединенные Штаты были вынуждены существенно урезать пакет штрафных мер перед лицом серьезного сопротивления со стороны России и Китая. В Москве и Пекине утверждают, что предлагаемое Вашингтоном полное эмбарго на поставки нефти КНДР и аналогичные суровые меры являются контрпродуктивными и только угрожают еще больше дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове.

Как заявляла администрация Трампа, только путем жестких санкций можно вынудить Пхеньян заморозить свои ракетно-ядерные мероприятия и вернуться в том или ином формате к переговорам, которые в итоге увенчаются денуклиаризацией Кореи.

Принятая резолюция перекрывает экспорт текстиля из КНДР, запрещает ввоз в страну природного газа и устанавливает лимит на продажу нефти и нефтепродуктов. Документ также призывает страны мира инспектировать суда, направляющиеся в Северную Корею или прибывающие из нее и подозреваемые в провозе контрабанды. В резолюцию не вошло первоначальное требование США ввести мораторий на заграничные поездки северокорейского лидера Ким Чен Ына и заморозить его зарубежные активы.