К памятнику Каримову в Ташкенте народ совсем не идет

Власть в Узбекистане возвеличивает первого президента страны Ислама Каримова. Но к памятнику «хранителя мирного неба» идут единицы. В чем же причина?

С момента открытия памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову у входа в его резиденцию «Оксарой» в Ташкенте прошло больше десяти дней.

Но с 31 августа памятник покойному Юртбоши посетили единицы. На площадке перед монументом не видно свежих цветов и почетного караула.

К монументу на территории резиденции «Оксарой», частично открытой для населения, в основном приходит молодежь.

Немногочисленные прохожие с улыбками на лицах делают фотографии на фоне бронзового изваяния Каримова и уходят.

Молодыми людьми движет желание мельком взглянуть на резиденцию, которая годами была закрыта от глаз узбекистанцев, увидеть запретную для них территорию.

Посетителей к памятнику пропускают свободно до 18 часов, после трехметровые кованые ворота закрываются. Проходить за спину бронзовому Каримову запрещается.

В здании резиденции, где будет организован музей первого президента, расположился благотворительный общественный фонд Ислама Каримова и научно-просветительский мемориальный комплекс, которым управляет его младшая дочь – Лола Каримова-Тилляева.

Живые члены бывшей президентской семьи по-прежнему остаются вдали от народа.

Кто такой Каримов – мнения разделились

Опрошенные Ц-1 узбекистанцы разделились во мнении относительно роли первого президента в современном Узбекистане.

Одни посчитали его творцом независимого и экономически стабильного Узбекистана, другие – раскритиковали за ошибки и упущения. Но все были едины во мнении, что сейчас самое подходящее время исправлять недочеты прежних лет.

26-летний безработный Султанбек говорит, что сейчас обсуждаются табуированные при Каримове темы. Однако он не верит в кардинальное преображение страны и подумывает уехать.

«Очевидно, что сейчас стало свободно. Во всех смыслах. То, что при Каримове даже не обсуждалось, сейчас становится обыденным. Будем надеяться на то, что это еще не конец. Нынешний президент (Шавкат Мирзиёев. – Ред.) мне очень нравится. Он много не говорит, но делает. У людей мировоззрение меняется. Но я все равно отсюда уеду, потому что здесь никогда не будет так, как за рубежом», – говорит Султанбек.

По словам 29-летнего Игоря, нельзя идеализировать Каримова, равно как и нельзя демонизировать.

«Не сказать, что нынешнее руководство страны исправляет ошибки предшественников. Это просто новый курс и новое видение. Сейчас делается то, что прежняя власть даже не собиралась делать. Что касается Каримова, в идеологическом плане – это аналог северокорейского Ким Ир Сена. В действительности – это обычный человек, который может ошибаться и заблуждаться», – говорит собеседник.

Одним из главных достижений первого президента считается «мирное небо». Защитники Каримова утверждают, что он в тяжелые для республики времена сумел сохранить межэтнический мир и обезопасить Узбекистан от внешней угрозы, в первую очередь – от исламских радикалов.

«После развала Советского Союза Каримов сохранил мир и согласие внутри страны, поборол разгул криминала и радикального ислама. Он удержал страну от пропасти», – считает 55-летняя пенсионерка Гульнара-опа.

Однако опрошенные узбекистанцы не вспомнили, как каримовский режим расстреливал восставших в Андижане в 2005 году и заключал в тюрьмы всех, кто мыслил иначе, чтобы другие боялись, а порой и без причины – для плана.

Не вел ли он страну к пропасти, уничтожив оппозицию, свободные СМИ, отказавшись от свободных рыночных отношений и вынудив миллионы сограждан искать работу за границей?

Что бы стало с раздутой фиктивными отчетами правительства экономикой через год, два, пять? К счастью, этот вопрос навсегда останется открытым.

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