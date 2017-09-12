Дети таджикских боевиков «ИГ» ждут своей участи в тюрьме возле Мосула

Женщины и дети сдались курдским Пешмерге недалеко от северного города Таль-Афар вместе со своими мужьями – боевиками запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государства» («ИГ»). Курды передавали женщин и детей иракским войскам, задерживая мужчин, сообщает агентство. По информации Reuters, среди них есть граждане СНГ и небольшое число французских и немецких гражданок.

По словам представителя службы безопасности, это самая большая группа иностранцев, связанных с «ИГ», которые находятся у иракских сил, с тех пор как они начали выгонять боевиков из Мосула и других районов на севере Ирака.

«Мы содержим семьи боевиков «ИГ» в условиях безопасности и ожидаем правительственных распоряжений», заявил полковник иракской армии Ахмед аль-Тайе. «Это семьи жестоких преступников, которые убивали невинных людей, но когда мы допросили их, мы обнаружили, что почти все они были введены в заблуждение порочной пропагандой «ИГ», – сказал высокопоставленный офицер.

У большинства задержанных нет документов и сейчас власти Ирака пытаются по дипломатическим каналам установить их личности, сообщил Reuters офицер сил безопасности Ирака. Представитель МВД Ирака заявил, что Багдад хочет провести переговоры с посольствами о возвращении женщин и детей на родину.

«Мы не можем долго удерживать их в нашей тюрьме» , – говорят иракские военные.

Власти Таджикистана намерены вернуть в страну жен и детей бывших боевиков «ИГ», сообщил Радио Озоди источник в Генеральной прокуратуре страны 11 сентября. По его словам, сейчас изучается опыт Казахстана – там возвращению на родину брошенных семей боевиков «ИГ» способствуют специальные группы. Члены этих групп выезжают в Сирию и Ирак и там устанавливают личности своих граждан, сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что свыше 250 таджикских детей находятся в зонах боевых действий в Сирии и Ираке. «На данное время на территории Сирии и Ирака и других зонах конфликта, находятся 234 семьи, или 840 человек из Таджикистана. Среди них 309 мужчин, 279 женщин, 110 девочек и 142 мальчика», говорится в докладе, подготовленном правительством Таджикистана для Управлении по делам беженцев ООН нынешним летом.

Там же отмечается, что властям Таджикистана удалось за последние два года, с 2015 по май 2017 года, вывезти из зон боевых действий 19 семей, или 61 человека. Среди них 21 девочка и 20 мальчиков. Официальный Душанбе прилагает все усилия для того, чтобы вернуть на родину соотечественников, пребывающих в Сирии и Ираке.

С 2015 года в Сирию и Ирак с целью примкнуть к «ИГ» отправились более 1150 граждан Таджикистана. Не менее 300 из них погибли в боях на чужбине.