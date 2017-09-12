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Юлия Латынина рассказала о причинах отъезда из России (видео)

Юлия Латынина.

Российская журналистка Юлия Латынина находится на Кипре вместе с семьей. В эксклюзивном интервью телеканалу Настоящее Время она рассказала, что опасается преследований в России после того, как неизвестные подожгли ее автомобиль. Латынина заявила, что не может больше «рисковать жизнью родителей».

«Я надеюсь вернуться». Интервью с Юлией Латыниной о причинах отъезда из России
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Латынина отметила, что надеется вернуться домой, но не знает когда. Журналистка продолжит работу на радиостанции «Эхо Москвы» и в «Новой газете». Она также сказала, что не собирается подавать заявление в полицию на поджигателей машины.

О том, что Латынина уехала из России, стало известно 9 сентября. В июле журналистка рассказала о нападении на ее дом. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей. В Союзе журналистов России 4 сентября заявили о намерении обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием срочно расследовать нападения на Латынину.

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