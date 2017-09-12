В ОБСЕ не дождались официальной делегации Таджикистана для обсуждения ситуации с правами человека в стране

Делегация официального Душанбе отказалась от участия в обсуждении ситуации с правами человека в Таджикистане в рамках ежегодной конференции Бюро по правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве, которая проходит с 11 по 22 сентября.

Ранее власти Таджикистана предупредили, что в случае участия на конференции делегаций запрещенных в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и «Группы 24», миссия ОБСЕ в Таджикистане может быть окончательно закрыта.

Утром 11 сентября около 20 сторонников таджикской оппозиции устроили акцию протеста у здания ОБСЕ в Варшаве. Во второй половине дня прошло обсуждение ситуации с правами человека в Таджикистане без участия представителей официального Душанбе, сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Брюс Панир из Варшавы. Как стало известно, правительственную делегацию Таджикистана должен был возглавить детский омбудсмен Таджикистана Раджабмо Хабибуллозода.

Сообщается, что в Варшаве находится делегация ПИВТ. Ожидается выступление на конференции ОБСЕ лидера ПИВТ Мухиддина Кабири. Но, пока не известно, будет ли Кабири присутствовать на заседании или участники конференции увидят его выступление в режиме онлайн.

Охлаждение в отношениях Душанбе и ОБСЕ наступило после того, как в сентябре 2016 года сторонники запрещенных в стране ПИВТ и «Группы 24» были допущены на Обзорное собрание ОБСЕ в Варшаве. Тогда сторонники оппозиции устроили «молчаливый протест» – они вошли в зал заседания ОБСЕ в футболках с портретами «узников совести» в Таджикистане. Официальная делегация Таджикистана в знак протеста покинула совещание ОБСЕ.