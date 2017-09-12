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СМИ: бывшего сотрудника агентства Sputnik допросило ФБР

Дмитрий Киселев на презентации новостного агентства Sputnik, ноябрь 2014 года.

Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника российского информационного агентства Sputnik Эндрю Файнберга. По сообщению Yahoo News, ФБР проверяет, действует ли агентство в качестве органа российской пропаганды, что нарушало бы закон США об иностранных агентах. Об этом журналистам рассказал источник в американской разведке.

Эндрю Файнберг подтвердил, что 1 сентября его на протяжении двух часов допрашивали сотрудники ФБР и министерства юстиции США. По словам Файнберга, вопросы касались внутренней структуры, редакционной политики и финансирования агентства. Он заявил, что передал спецслужбам электронную переписку сотрудников Sputnik, которую скопировал перед увольнением.

В мае Конгресс США отказал Эндрю Файнбергу в аккредитации. Чиновники заявили, что аккредитация не дается СМИ, поддерживаемым каким-либо государством. Позже Файнберг был уволен из агентства Sputnik. По его словам, причиной увольнения стал его отказ задавать на брифинге в Белом доме вопросы о невиновности Башара Асада в применении химического оружия в Сирии и непричастности российских спецслужб ко взлому серверов Демократической партии США. В агентстве заявили, что не стали продлевать контракт с Файнбергом из-за качества его работы.

ФБР и министерство юстиции США отказались комментировать информацию о расследовании. Руководитель редакции Sputnik в США Миндия Гавашели подчеркнул, что возглавляет «новостную организацию», а информацию о возможном нарушении закона об иностранных агентах связал с «истерической атмосферой» в отношении России.

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