Сотрудниц коммунальной службы Ашхабада обязали выходить на работу в праздничной одежде

Сотрудниц коммунальных служб, убирающих улицы Ашхабада, накануне Азиатских игр обязали выходить на работу в праздничной одежде зеленого цвета. Теперь женщины, убирающие улицы, не могут носить платки, которыми обычно прикрывали лицо от пыли и солнца.

По словам работницы одной из служб по уборке улиц, Служба коммунального хозяйства специально заказала новые зеленые платья для своих сотрудниц, стоимость которых затем будет удержана с зарплаты за сентябрь. Собеседница «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода) сообщает, что на просьбу некоторых работниц, в целях экономии сшить требуемые платья самостоятельно, руководство ответило отказом.

В середине лета был изменен график работы работников, начало рабочего дня которых было перенесено с 7 утра на 3 часа ночи.

Местные наблюдатели отмечают, что зачастую уборка осуществляется вручную с использованием веников и тряпок. «Несмотря на то, что в Ашхабаде достаточно специальной техники по уборке улиц, почему-то в течение последних 2-3 месяцев протокольные улицы, а также тротуары подметают, отмывают женщины и девушки», – рассказал «Азатлыку» местный житель.

«Лицо закрывать запрещено, обувь на ногах должна быть приличной», – заявила одна из женщин, убирающих улицу вблизи Олимпийского городка, озвучив требование своего руководства. По ее словам, существуют требования и относительно возраста работниц. В частности, на уборку территории вокруг Олимпийского городка направляют сотрудниц до 30 лет, а женщин постарше, работавших здесь раньше перевели в другие районы Ашхабада.