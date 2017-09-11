Трамп впервые на посту президента отметит годовщину терактов 11 сентября

Президент США Дональд Трамп впервые на посту президента примет участие в мемориальных церемониях по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Это мероприятие в память около трех тысяч человек, которые погибли, когда угонщики пассажирских самолетов врезались в Центр международной торговли в Нью-Йорке и в Пентагон, третий самолет упал в поле в Пенсильвании.

Белый дом сообщил, что президент и первая леди Мелания Трамп примут участие в минуте молчания в Вашингтоне, которая состоится в 9 часов утра по нью-йоркскому времени, примерно в то время, когда первый самолет ударил по башням-близнецам Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

Президент и первая леди также должны воздать дань памяти погибших на церемонии в Пентагоне, которая состоится под руководством министра обороны США Джима Мэттиса и генерала Джозефа Данфорда, председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Вице-президент Майк Пенс планирует представлять правительство Трампа во время мероприятий в Шэнксвилле, штат Пенсильвания. 8 сентября, накануне 16-й годовщины терактов, Трамп объявил, что с 8 по 10 сентября в США будут отмечаться Дни молитвы и памяти и 11 сентября День патриота.