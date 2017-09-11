В Ташкенте открылся автомобильный салон Toyota – дороговизна растаможки препятствует торговле

В Яшнабадском районе города Ташкента открылся первый дилерский салон и центр технической помощи японской автомобильной корпорации Toyota.

Как сообщается на странице в Facebook’е компании Technic Diesel Motors – официального дилера Toyota в Узбекистане – двухлетние переговоры с крупнейшей японской автомобилестроительной корпорацией Toyota Motor Corporation дали свои реальные плоды.

«Японский гигант теперь официально присутствует в Узбекистане», – говорится в сообщении.

По данным Technic Diesel Motors, компания предлагает своим клиентам трехлетнюю гарантию на автомобиль и оригинальные запчасти, которые поставляются напрямую с предприятия Toyota Motor Corporation.

Как сообщил репортеру «Озодлика» сотрудник дилерского автосалона, 11 сентября в автосалоне были выставлены на продажу всего лишь три автомобиля. Он говорит, что дороговизна процесса растаможки препятствует хорошей торговле:

– Сейчас в нашем автосалоне выставлены на продажу два автомобиля марки Rav4 и один Prado. Оплата будет производиться по курсу Центрального банка – 8100 сумов. Однако расходы на растаможку не включены в эту сумму. Расчет растаможки будет производиться исходя от «лошадиной силы» и технической спецификации каждого автомобиля. К примеру, когда официальный курс доллара составлял 4200 сумов, растаможка автомобиля Prado стоила 167 миллионов сумов. После конвертации растаможка автомобилей подорожала в два раза. Однако в течение недели стоимость растаможки будет пересмотрена. Ожидается удешевления растаможки. Поэтому пока в нашем салоне нет покупателей. Если проблемы решится, то с октября доставка автомобилей возрастет, – сказал «Озодлику» сотрудник дилерского автосалона Tayota в Ташкенте.

Узбекское правительство под предлогом защиты внутреннего рынка автомобилей производства GM-Uzbekistan установило очень высокую плату за растаможку импортных автомобилей (от 30 до 100 процентов от оригинальной стоимости автомобиля).

После того, как Центральный банк Узбекистана с 5 сентября девальвировал официальный курс нацвалюты почти в два раза, акцизы и таможенные пошлины, уплачиваемые в долларах, также были повышены вдвое.

В связи с унификацией курса правительство Узбекистана пересматривает ставки таможенных пошлин и акцизного налога на импортные товары.

Официального сообщения об удешевлении растаможки импортных автомобилей, пока нет.