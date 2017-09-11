Душанбе: расследование в отношении родственников Халимова завершено

Генеральная прокуратура Таджикистана объявила о завершении досудебного расследования в отношении трех родственников бывшего командира подразделения особого назначения МВД Таджикистана полковника Гулмурода Халимова, которым предъявлены обвинения в наемничестве, попытке незаконного перехода государственной границы и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Братья Халимова, называемого «министром войны» экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»), Комил Халимов и Назир Халимов, а также его племянник Али Халимов были арестованы в ночь на 5 июля в ходе спецоперации у кишлака Ибрати Восейского района. Еще четверо – братья экс-командира ОМОН Султонмурод Халимов и Фозил Халимов, их племянник Афзал Абдурашидов и их дальний родственник Наим Рахмонов, как сообщалось, оказали сопротивление и были застрелены в этой операции.

По информации спецслужб Таджикистана, родные Гулмурода Халимова планировали перейти таджикско-афганскую границу.

Гулмурод Халимов, который объявил о своем присоединении к «ИГ» весной 2015 года, по данным властей Таджикистана, находясь в Сирии, был дважды серьезно ранен. Сообщения о смерти Халимова поступали весной этого года, однако таджикские «джихадисты» заявили, что видели его после этого живым. На прошлой неделе Россия заявила, что Гулмурод Халимов и еще три командира «ИГ» были уничтожены в результате удара российской авиации по подземному бункеру у сирийского города Дейр-эз-Зор.