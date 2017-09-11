Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Египте найдена древняя гробница

Долина царей недалеко от Луксора в Египте.

Египетские археологи откопали в Луксоре гробницу, которой три с половиной тысячи лет. В ней захоронен золотильщик, живший во времена правления XVIII династии фараонов. Гробница находится на западном берегу Нила в месте захоронения представителей знати и высших чиновников.

Глава департамента древностей Египта Халед эль-Анани рассказал, что в гробнице обнаружена статуя золотильщика и его жены, а также погребальная маска. Там же были мумии нескольких древних египтян, живших во времена XXI и XXII династий.

Back to top
XS
SM
MD
LG