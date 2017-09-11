СМИ: Ирак удерживает семьи сотен боевиков «ИГ»

Новостное агентство Reuters сообщает, что власти Ирака удерживают около 1 400 жен-иностранок и детей подозреваемых боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»). Reuters со ссылкой на сотрудников органов безопасности и сотрудников организаций по правовой помощи сообщило в воскресенье, 10 сентября, что большая часть удерживаемых прибыла из Турции. Остальные, по сообщению агентства, прибыли из Таджикистана, Азербайджана и России. Среди удерживаемых есть и прибывшие из Азии и «очень немного» граждан Франции или Германии.

Reuters сообщает, что задержанные являются женами и детьми боевиков «ИГ», вытесненных ранее правительственными силами из оставшихся опорных пунктов этой группировки в Ираке, включая город Мосул. Сообщается, что эти женщины и дети содержатся в лагере, расположенном южнее Мосула.

Один из офицеров разведслужбы сказал, что власти предпринимают попытки установить личности задержанных и их гражданство, так как у большинства из них при задержании не было при себе действительных документов. Полковник армии Ирака Ахмед аль-Таи сказал Reuters, что до поступления поручения правительства семьи экстремистов будут в руках у армии. Reuters сообщает, что корреспонденты агентства видели, как сотни женщин и детей сидят на матрасах, кишащих насекомыми, внутри шатров без вентиляции в месте, именуемом гуманитарными работниками «милитаризированной зоной».