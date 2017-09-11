Михаил Саакашвили прибыл на территорию Украины

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвил пересек границу между Польшей и Украиной.

За несколько минут до прибытия опального политика к украинскому пункту пропуска «Шегини» (Львовская область) пограничники объявили о закрытии участка границы из-за анонимного сообщения о минировании. С обеих сторон пункта пропуска несколько десятков бойцов спецназа и сотрудников погранслужбы перекрыли дорогу. Тем не менее Саакашвили вместе с группой поддержки, включая и депутатов Верховной Рады, удалось прорвать оцеплениеи попасть на украинскую территорию.

Саакашвили планировал во второй половине дня пересечь польско-украинскую границу через пункт «Краковец» (Львовская область), но затем неожиданно изменил планы и пытался въехать на территорию Украины на скоростном поезде «Перемышль – Киев». Однако начальник поезда получила указание от руководства «Укрзалізниці» не начинать движение, пока Саакашвили его не покинет. После более чем трехчасового ожидания отправления состава бывший грузинский лидер сообщил, что возвращается к первоначальному плану и на автобусе вместе с единомышленниками поедет к пункту «Краковец», но автобус изменил маршрут и прибыл к пункту пропуска «Шегини». Здесь сотни сторонников Саакашвили скандировали в адрес пограничников «Позор!» и «Разблокируйте границу!».