Еще один узбекский миллиардер решил открыть бизнес на исторической родине

К списку узбекских миллиардеров, вернувшихся на историческую родину с приходом к власти Шавката Мирзияева и начавших различные бизнес и благотворительные проекты, прибавилась еще одна фамилия. Признанный в Казахстане официальным миллиардером Фаттах Шодиев решил основать в Узбекистане свой Фонд.

Министерство юстиции зарегистрировало представительство Международного фонда Шодиева в Узбекистане.

Как сообщается на сайте Минюста, основной целью деятельности представительства является оказание гуманитарной и здравоохранительной помощи детским домам, находящимся на территории Узбекистана.

Хорошее имя перед началом бизнеса

Международный фонд Шодиева принадлежит узбекскому миллиардеру, выходцу из Джизакской области Узбекистана Фаттаху (в некоторых источниках Патох – Ред.) Шодиеву.

Как приводится на сайте этого Фонда, «он был основан в 1996 году доктором наук Фаттахом Каюмовичем Шодиевым с целью поддержки и развития научного, творческого и культурного потенциала в Восточной Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии».

«В настоящее время Фонд осуществляет проекты, призванные предоставлять возможности для интеллектуального развития, и оказывает помощь тем, кто в ней нуждается», – приводится на сайте Международного фонда Шодиева.

Если исходить из информации, приведенной на сайте Фонда, то до сегодняшнего дня Шодиев осуществлял проекты по предоставлению стипендий студентам пяти факультетов Московского государственного института международных отношений (МГИМО), выпускником которого является и он сам.

Информация о конкретных проектах зарегистрированного в Узбекистане Международного фонда Шодиева, пока не обнародована.

По словам источников Радио Озодлик, Фаттах Шодиев начал свой бизнес в Узбекистане спустя немного времени после прихода к власти Шавката Мирзияева. По их словам, 15 апреля этого года он впервые отпраздновал свое 64-летие у себя на родине.

Как утверждает в беседе с нашим репортером один из узбекских чиновников, хорошо информированный о начатых в Узбекистане крупных бизнес-проектах, проект Ташкентского металлургического завода, с которым президент Мирзияев лично ознакомился в феврале этого года и одобрил, принадлежит именно Фаттаху Шодиеву.

Как пишет узбекская пресса, новый завод, который создаст 1000 рабочих мест, будет построен на территории площадью 100 гектаров в Сергелийском районе Ташкента. Учредителем проекта выступила зарегистрированная в Великобритании компания Quality Trade Supplies L.P., общая стоимость проекта оценивается в 278¸2 миллиона евро.

В открытых для общественности реестровых документах Quality Trade Supplies L.P. приводится, что компания была зарегистрирована 8 августа 2012 года по следующему адресу: 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML11 0QW. Сообщается, что компания занимается международной торговлей и инвестициями. Однако информация о владельцах компании Quality Trade Supplies L.P. отсутствует.

По словам приближенного к узбекскому правительству источника Радио Озодлик, одобренный правительством Узбекистана проект Tashkent City также принадлежит Фаттаху Шодиеву. Проект строительства Tashkent City, одобренный постановлением Кабинета Министров от 28 июля на территории, граничащей с улицами А. Навои, Олмазор, И.Каримова и Фуркат, оценивается в 1 миллиард долларов США.

– В эти дни Фаттах Шодиев находится в Ташкенте. Сегодня все богачи Узбекистана находятся рядом с ним. Он хочет построить в центре Ташкента два 20-этажных торговых центров, строит в столице металлургический завод. Это хорошо, что наши миллиардеры возвращаются обратно. Шодиев – дальновидный человек. Если он начал строить Tashkent City, то это является сигналом того, что будущее бизнеса в Узбекистане будет хорошим, – говорит в беседе с нашим репортером чиновник, приближенный к правительству Узбекистана.

(Пока в распоряжении редакции Радио Озодлик не имеется документа, подтверждающего то, что главным инвестором проекта Tashkent City является Фаттах Шодиев).

Информация о крупных бизнес-проектах Фаттаха Шодиева пока не обнародована широкой общественности. Однако узбекские СМИ широко освещают открытие в стране Международного фонда Шодиева, основной целью которого является оказание гуманитарной и здравоохранительной помощи детским домам. В беседе с нашим репортером один из политологов называет действия Шодиева «умным пиаром».

– В отличие от Алишера Усманова и Искандера Махмудова, про миллиардера Фаттаха Шодиева многие узбекистанцы просто не знают. При Каримове он не смог построить свой бизнес в Узбекистане. Перед тем, как прославиться у себя на родине в качестве олигарха, он хочет заявить о себе как о покровителе сирот и бедняков, – говорит политолог.

Кто такой Фаттах Шодиев?

64-летний Фаттах Шодиев, как приводится в его официальной биографии, родился в Ташкенте. Его отец Каюм Шодиев был важной личностью в хлопковой промышленности Узбекистана.

– Каюм Шодиев из одного села с Шарафом Рашидовым (руководитель советского Узбекистана – Ред.). Они оба из колхоза «Москва» в Джизакском (ныне Шараф-Рашидовском) районе. Каюм Шодиев, который вначале работал в Самаркандском хлопкопроме, в 1963 году перешел на работу в Сырдарью, а когда в 1974 году была основана Джизакская область, он возглавил Джизакский хлопковый трест. Он был приближенным Рашидова. В 1982 году, когда еще следствия не получили название «хлопковое дело», Каюм Шодиев был одним из первых приговорен к тюремному сроку, он получил 15 лет. После обретения независимости, он в рядах реабилитированных вернулся в Узбекистан. Этот человек еще жив, ему сейчас 97 лет, – говорит в беседе с Радио Озодлик один из жителей Джизака, близко знакомый с семьей Шодиевых.

Фаттах Шодиев, который является третьим из шести сыновей Каюма Шодиева, окончил в 1976 году с красным дипломом юридический факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО), который считался одним из престижных вузов в СССР.

В этом вузе Шодиев учился вместе с еще одним будущим узбекским миллиардером Алишером Усмановым и Сергеем Ястржембским, который в 1997-2000 годах работал пресс секретарем тогдашнего президента России Бориса Ельцина, а в 2000-2008 годах – помощником нынешнего главы РФ Владимира Путина.

​После окончания МГИМО, Фаттах Шодиев работал специалистом по советско-японским отношениям в представительстве Торговой палаты СССР в Японии. После распада СССР, он продолжил свою бизнес-деятельность в Казахстане и в 1995 году дослужился до статуса советника президента Нурсултана Назарбаева.

В 2017 году ​Шодиев занял 1161-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

«В настоящее время общий капитал Шодиева оценивается в 1 миллиард 840 миллионов долларов. Он вместе с бизнес-партнерами и старыми друзьями Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым (оба находятся в общемировом рейтинге миллиардеров – Ред.) пытается восстановить богатства Eurasian Natural Resources Co. (ENRC), которая считается горно- металлургической империей Казахстана. После снижения в 2013 году цен на мировом рынке и активации расследования по делу о мошенничестве, ENRC осуществила процедуру делистинга компании с Лондонской фондовой биржи. Иск, поданный против них (Шодиева, Машкевича и Ибрагимова) о невыплате последнего транша в размере 220 миллионов долларов по покупке железорудного проекта в Брализии компании Zamin Ferrous, принадлежащей «правой руке» Лакшми Миттала (индийский миллиардер, получивший прозвище «стальной барон», занимает 56-е место с состоянием в 16,5 миллиардов долларов в списке самых богатых людей мира – Ред.) Прамоду Агарвалу, до сих пор остается в суде. Выходец из Узбекистана Шодиев, до создания группы в Казахстане, жил в Японии. Имеет бельгийское гражданство, живет в Алматы, женат, является отцом троих детей», – говорится в небольшом сообщении про Фаттаха Шодиева, обнародованном в марте этого года в журнале Forbes.

Узбекский миллиардер, не занимавшийся бизнесом в Узбекистане

По некоторым сообщениям, Фаттах Шадиев, чье имя часто упоминается в новостях международных СМИ, связанных с политическими и экономическими скандалами, заработал свои миллиарды в Казахстане.

Автор энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в беседе с репортером Радио Озодлик говорит, что Фаттах Шодиев один из тех предпринимателей, который стал миллиардером в процессе приватизации, начавшейся на постсоветском пространстве после распада СССР.

– Как вам известно, в начале 90-х годов после распада СССР, крупные советские предприятия начали активно заниматься экспортом сырья на мировой рынок и импортом потребительских товаров. Так как в СССР было очень мало специалистов по внешней торговле, они начали пользоваться большим спросом. Шодиев выступал посредником-советником на крупных сделках по купле-продаже и таким образом оказался членом группы, получивший в Казахстане название «Евразийская тройка» (имеется ввиду тройка Александра Машкевича, Алиджана Ибрагимова и Фаттаха Шодиева – Ред.). В 1994 году эта тройка основала зарегистрированную в оффшорах компанию Eurasian Natural Resources Co. (ныне Eurasian Resources Group S.a.r.l.). Этой компании позволили управлять крупными металлургическими заводами и рудниками (Павлодарский алюминиевый завод, Донской горно-обогатительный комбинат и другие) в Казахстане. Шодиев превратился в советника Назарбаева. Его путь к миллиардерству начался в Казахстане именно таким образом, – говорит нашему радио казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Каримов и олигархи

Казахстанский политолог, а также источник Радио Озодлик, приближенный к семье Шодиевых, считают, что причина нежелания узбекского миллиардера заниматься бизнесом у себя на родине, связана с недоверием ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова к олигархам.

– У Каримова были устоявшиеся коммунистические взгляды. Именно поэтому при жизни он заявлял, что в Узбекистане не будет олигархов. Усманов, Махмудов и Шодиев не стали делать бизнес у себя на родине, потому что Каримов боялся олигархов, опасался того, что придет день и они всерьез заинтересуются большой политикой, – говорит собеседник из Узбекистана.

После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева, отношение официального Ташкента к олигархам изменилось в лучшую сторону. Вслед за этим появились официальные сообщения о возвращении на историческую родину таких долларовых миллиардеров, как Алишер Усманов, Искандер Махмудов и Фаттах Шодиев, которые изъявили желание вложить капитал в экономику своей малой родины.