«Отличницам» и «хорошисткам» таджикского вуза пообещали помочь сыграть свадьбу

В Таджикском государственном университете коммерции (ТГУК) пообещали взять на себя расходы на организацию и проведение свадеб тех студенток, которые учатся на «хорошо» и «отлично.

«Они же наши дети. И мы хотим, чтобы на занятиях они думали об учебе, а не о замужестве. Поэтому и обещали им, что ректорат оплатит все расходы на свадьбу отличниц», – сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) ректор ТГУК Хамидуллохон Факиров.

Обещание ректора Таджикского государственного университета коммерции пришлось многим студенткам по душе.

«Думаю, что если он сдержит свое слово, то никто из студенток не бросит учебу», – говорит Радио Озоди студентка ТГУК по имени Сабрина.

Однако таджикский социолог Марьям Давлатова считает, что было бы лучше, если ректор ТГУК помог студенткам при поступлении в аспирантуру.

«В последние годы в стране заметно увеличился спрос на девушек с образованием – многие родители желают видеть в невестках образованных и дипломированных девушек, говорит она.

Но Марьям Давлатова признается, что и сейчас иногда девушкам с высшим или средне-специальным образованием очень трудно устроить свою семейную жизнь, потому, что женихи предпочитают им более молодых невест.

По словам специалистов, в течение последних двух десятилетий уровень образования населения Таджикистана снизился. Ранее Программа Всемирного банка в Таджикистане выяснила, что профессиональную подготовку имеют менее 25% населения трудоспособного возраста.

Авторы доклада ВБ также отметили, что высшее образование в Таджикистане в основном недоступно бедным слоям населения. По оценкам специалистов, около 72% студентов вузов являются выходцами из обеспеченных семей и лишь 13% из бедных. Многим девушкам из бедных семей остается лишь мечтать об учебе в университете или колледже.