Стивен Сигал не появился на турнире Asian Fight 2017

Знаменитый киноактер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, приглашенный в Ташкент в качестве почетного гостя шоу Asian Fight 2017, не появился на мероприятии. Об этом сообщило интернет-издание Gazeta.uz.

Мастер боевых искусств прибыл в Ташкенте 8 сентября, за день до начала бойцовского турнира. В минувшую пятницу Стивен Сигал посетил Фестиваль традиционной культуры O’zbegim, где попробовал плов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Он также побывал в Ташкентском государственном институте искусств и культуры и конно-спортивном клубе BABOS.

Ожидалось, что в рамках турнира Asian Fight 2017 Стивен Сигал проведет мастер-класс для молодых спортсменов и актеров, но актер отсутствовал на стадионе «Бунёдкор», где проходили поединки между бойцами сборной Узбекистана и представителями сборной мира.