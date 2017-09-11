Премьер-министр Кыргызстана отказался от сопровождения патрульной милиции

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в интервью Настоящему времени (проект Радио Свобода) рассказал, что отказался от сопровождения патрульной милиции.

«Я смог убрать ГАИ. Убедить ребят, что не нужно ехать с ГАИ, потому что я помню, когда проезжали кортежи, образовывались большие заторы. В час пик все едут на работу. Вы представляете, что было бы», – сказал он.

Жогорку Кенеш Кыргызстана 25 августа утвердил Сапара Исакова на должность премьер-министра Кыргызстана, а также состав и структуру правительства.