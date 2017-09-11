Представитель России назвал «фальшивкой» обвинения экспертов ООН

Российский постоянный представитель при миссиях ООН в Женеве Алексей Бородавкин отверг обвинения России в бомбардировках больниц в Сирии и сирийских правительственных войск – в применении химического оружия.

Указанные положения доклада комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Сирии российский дипломат назвал «политически ангажированной фальшивкой», «причем еще и топорно сфабрикованной».

В пятницу режим Башара Асада отверг обвинения ООН в многократном применении химического оружия в ходе конфликта, в частности при авиаударе по Хан-Шейхуну (провинции Идлиб) в апреле, где от отравления зарином погибли более 80 мирных жителей.

Доклад комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Сирии был обнародован 6 сентября, а 11 сентября будет представлен на очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.